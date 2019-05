Giornata per la promozione degli sport all’aria aperta a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare si propone sempre più come destinazione favorita per gli sport outdoor. Il magnifico territorio del Golfo Dianese è da tempo metà per gli appassionati e il Centro Sociale Incontro, in collaborazione con il Comune e le Associazioni sportive organizza una giornata dedicata alle attività sportive all’aria aperta per domenica 26 maggio, a partire dalle 9:30.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e prevede la scelta di una delle tre attività proposte: camminata e lezione di biologia sulla spiaggia con l’associazione Informare, giro in MTB sui sentieri del Golfo con lo youtuber #ilBiker, al secolo Andrea Dessimoni, e l’associazione FRRD ed escursione guidata con la Guida ambientale escursionistica Luca Patelli, dell’associazione Ponente Experience.

Con questo evento, le associazioni si propongono di avvicinare il maggior numero di persone, non solo giovani, alle attività outdoor, al fine di iniziarle e incentivarle allo sport all’aria aperta nel Golfo Dianese.

Il ritrovo per tutti è fissato in piazza Torre Santa Maria, alle 9:30.