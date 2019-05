Sanremo. Un luogo dove profumi, sapori e colori si incontrano con le note di un pianoforte a coda per regalare sensazioni uniche. È Gilda, il nuovo ristorante lounge bar della Città dei Fiori.

In via Bixio 53, Gilda offre una proposta raffinata ed esclusiva alla vita notturna sanremese. Tra velluti blu e stucchi anticati, il locale gestito dagli imprenditori Giuseppe Ferrua e Umberto Brancaccio è il posto ideale dove lasciarsi inebriare fino a notte tarda da una cena gourmet sorseggiando le etichette più prestigiose.

di 5 Galleria fotografica "La prima" di Gilda, la serata inaugurale









Ispirato a quella “dolce vita” che ha fatto grande il film omonimo con la sensuale e divina Rita Haywort, Gilda vuole essere un’elegante reinterpretazione del concetto “ristorante – lounge bar” basandola sulla ricercatezza di menu e cocktails.

La cucina, la cui brigata è capitanata dagli chef Claudio Manti e Davide Zunino, propone in un trionfo di piatti di terra, di mare e anche vegani, due carte. La prima, più esclusiva, è riservata alla clientela della fascia oraria che va dalle 19.30 alle 23.30; la seconda, invece, è proposta dalle 23.30 all’01.00 ed è stata ideata per chi non vuole rinunciare ai piaceri del palato neppure in tarda serata.

Non manca una rinomata cantina e una vasta scelta di drink classici e moderni da degustare anche senza cenare ascoltando la musica soft proveniente dal nobile pianoforte de «Il conte».

Gilda è aperto dalle 19.00 all’01.00

Per prenotazioni chiama allo 0184.1991778