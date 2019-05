Gian Alberto Mangiante presidente di Rivieracqua eletto sindaco a Lavagna

Lavagna. Gian Alberto Mangiante presidente di Rivieracqua il consorzio dell’acqua pubblica del bacino che comprende i comuni da Andora a Ventimiglia, è il nuovo sindaco di Lavagna.

Il comune del Levante ligure era stato sciolto per mafia tre anni fa. Mangiante appoggiato dal centrodestra ha ottenuto il 27 per cento dei voti. Il suo nome era stata indicato dalla Lega.

Ora bisognerà vedere se il commercialista e docente universitario chiavarese manterrà anche la presidenza del consorzio idrico per il quale sono in corso in Tribunale le procedure concordatarie a causa della pesante situazione debitoria.