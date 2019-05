Gef 2019, primo posto per le ragazze della New Crazy Dance di Sanremo

Sanremo. Per le ragazze della New Crazy Dance di Sanremo va in archivio il Gef 2019 con una vittoria nella categoria Danza sezione modern/contemporaneo.

Nella terza giornata della 21esima edizione del Festival Internazionale, il gruppo, formato da 11 elementi tra i 14 e i 18 anni, si è esibito in una coreografia che ha presentato uno scenario post-apocalittico, trattando il tema dell’inquinamento e della salvaguardia del nostro pianeta.

Dopo la vincita del premio Delfino d’Argento al Gef 2018, per il secondo anno consecutivo la scuola di danza sanremese si piazza al primo posto.

La New Crazy Dance di Majla Cordella ha partecipato nel corso dell’anno, con i diversi gruppi, a varie rassegne e concorsi, riportando premi e riconoscimenti, tra i quali al Weekend Dance di Bordighera per due anni di seguito; la scuola di danza si prepara ora al saggio di fine anno, che si terrà il 1 luglio 2019 presso il Teatro Ariston di Sanremo.