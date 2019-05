Futura Sanremo incontra i residenti di Poggio

Sanremo. «Ricordiamo a quanti fossero interessati, ma soprattutto agli abitanti della frazione, che sabato 18 dalle ore 11.30 saremo presenti a Poggio, per un aperitivo da condividere in compagnia di chi vorrà avere delucidazioni sulla nostra visione della Sanremo del Futuro, e per rispondere a qualsiasi vostra domanda sul nostro ”programma delle cose semplici”» comunica Futura Sanremo.

«Vi aspettiamo al bar Montecalvo in piazza della libertà 6».