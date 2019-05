Furto con scasso a Perinaldo, svaligiata un’abitazione

Perinaldo. Un furto con scasso è stato compiuto nel pomeriggio di ieri in località Curli a Perinaldo, nella val Verbone, dove ignoti, approfittando dell’assenza degli inquilini, hanno rubato gioielli e valori per un bottino di qualche migliaia di euro.

Per entrare nell’abitazione, i ladri hanno forzato una tapparella. Per evitare di essere scoperti, i malviventi hanno distrutto il sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’abitazione.

Sembra inoltre che i ladri abbiamo picchiato i cani degli inquilini.

Sul furto indagano i carabinieri.