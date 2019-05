Ventimiglia. Ieri mattina una delegazione di Fratelli d’Italia Ventimiglia ha fatto una passeggiata al mercato del venerdì.

«Siamo arrivati sul posto con il sorriso ma questo sorriso si è trasformato subito in disperazione quando abbiamo ascoltato le parole di molti commercianti che hanno un banco e pagano licenze fior di quattrini» – scrivono.

«La situazione è chiara, a Ventimiglia ci sono due mercati del venerdì: un mercato legale ed un altro, al suo interno, illegalissimo!! Questa è una cosa imbarazzante, la città ne esce malissimo, il grande mercato che era un tempo si è rimpicciolito e vive un illegalità che va a danneggiare chi paga le tasse regolarmente. Ci dispiace molto anche per le forze dell’ordine che, loro malgrado, ci provano a fare qualcosa ma vengono addirittura derise da chi fa finta di scappare per poi rimettersi al proprio posto dopo pochi minuti.

Concludono – Ci siamo resi conto che esiste anche un problema sicurezza perché le strade sono strettissime per la presenza di decine di irregolari che bloccano i passaggi con la loro merce. In conclusione quella che doveva essere una giornata simpatica in mezzo alle persone si è trasformata in una giornata di malcontento generale».