Finiscono in manette uno spacciatore e un sanremese per evasione

Sanremo. I carabinieri della stazione della Città dei fiori, nel corso di un servizio di controllo su soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne di origine marocchina, condannato alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e un sanremese di 46 anni, condannato alla pena definitiva di un anno e 4 mesi per i reati di evasione e resistenza commessi in città nell’ultimo biennio.

Durante il controllo eseguito presso l’abitazione del 46enne, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 “pezzi” di hashish del peso complessivo di 60 grammi occultati nelle tasche di giacche e giubbotti appesi dietro la porta di ingresso dell’appartamento, pronti per essere venduti al dettaglio.

Giudicato con rito direttissimo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva.