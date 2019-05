Pontedassio. Complimenti a tutti gli atleti del Rusty Bike Baitieri Costruzioni impegnati ieri su più fronti.

Nel secondo trofeo di Carbuta park, valevole come campionato regionale Mtb, hanno corso su di un terreno scivoloso: l’allievo Siffredi Matteo, gli esordienti Rolando Joann e Massa Federico. Gara in solitaria per Siffredi Matteo, che nonostante la presenza di atleti competitivi conquista il primo gradino del podio. Per Joann Rolando gara molto combattuta, ma con grinta anche lui vince e si porta a casa la vittoria di campione ligure.

A Mondovì corrono su strada, sotto la pioggia battente, in un circuito mangia e bevi, gli allievi Wellington Alessio, Simone e Tommaso. Buoni risultati per Anselmi Tommaso e Alassio Simone rispettivamente 18° e 20°. I giovanissimi ottengono un ottimo 3° posto di società al 4° trofeo comune di Riva Ligure. Nei G3 buonissimi i risultati ottenuti dai due atleti Elisabetta Ricciardi e Rainisio Cristian rispettivamente 1° e 3°. Nei G5 Ferrari Valerio costringe nei primi giri tutti i corridori in fila indiana. Ed uno strepitoso Orengo Edoardo conquista la vittoria.

Bravissima Rolando Amelie che in una gara tutta al femminile sale sul gradino più del podio. Tanti auguri a Fordano Luca che ha festeggiato la sua prima comunione. E doppi auguri ai due atleti Rainisio Samuele e Alassio Christian per una veloce guarigione.