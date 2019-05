Fifa under 20 World Cup, l’imperiese Davide Massa arbitra Panama-Mali

Imperia. Prima vera esperienza intercontinentale per l’arbitro Davide Massa questa sera alla prima giornata del girone E del World Under 20 Championship. Al Bydgoszcz Stadium – Bydgoszcz in Polonia l’imperiese arbitrerà la partita tra Panama-Mali.

Sarà coadiuvato dagli assistenti italiani Filippo Meli e Fabiano Preti. Quarto officiale sarà Sandro Schärer, mentre il

video Assistent Referee (VAR) sarà Marco Guida con Gery Vargas.

«Match inedito per le due formazioni che si affronteranno per la prima volta nella storia. Sono state inserite nel girone E in cui sono presenti anche la Francia e l’Arabia Saudita – scrive sulla pagina Facebook la sezione Aia di Imperia – I panamensi si sono classificati terzi nel campionato centroamericano under 20 centrando la sesta qualificazione al mondiale della sua storia, insieme a USA e Messico. La selezione del piccolo stato centroamericano proverà a centrare una storica qualificazione al turno successivo.

Per quanto riguarda la selezione africana, nei mondiali del 2015 raggiunge uno storico bronzo dopo aver vinto la finale del 3^ posto tutta africana contro il Senegal ed un suo giocatore Adama Traoré è il miglior giocatore del torneo. Non è stata però l’unica occasione; infatti il Mali riuscì a salire sul terzo gradino del podio anche nel 1999. Il terzo posto al mondiale è il miglior risultato raggiunto dalla nazionale maliana under-20 e sicuramente vorranno andare più avanti possibile per continuare a sorprendere».