Fidas e Rotaract di Imperia presentano la conferenza “Keep Calm & sangue freddo”

Imperia. Sabato 18 maggio presso la biblioteca civica Lagorio, dalle 16.30 si svolgerà la conferenza “Keep Calm & sangue freddo” per informare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue organizzata da Rotaract club di Imperia e Fidas.

Ecco le parole del presidente Rotaract Imperia Marco Riello: “Questa conferenza trae spunto dalla proposta di respiro regionale suggerita al nostro Club dal Distretto Rotaract 2032 “Be PRESILIENT”. La finalità di tale progetto è di promuovere una cultura etica ed operativa della gestione delle emergenze, in particolar modo la cultura della donazione del sangue, favorendo possibili sinergie con FIDAS. Creare occasioni di visibilità e contatto con la cittadinanza e/o le scuole congiunte per FIDAS e Rotaract Club in un contesto informale e di inclusività proattiva.

Perciò, viste le conoscenze a disposizione del Club, la soluzione da noi trovata per adempiere a questo progetto è stata quella di programmare una conferenza aperta alla cittadinanza. In questa occasione, oltre alla FIDAS chiaramente, ci sarà anche un intervento coerente al tema trattato di un esperto nel campo della salute e della sanità come il Dottor Bernardo Garibbo e del Dottor Massimilano Bruno-Franco medico del centro trasfusionale di Imperia”.