Ventimiglia. Festa in Francia e arrivo finalmente della bella stagione potrebbero mandare in tilt il traffico nella città di confine, dove da sempre la situazione viabilità non è delle più facili. Per questo dalla prima mattinata, la polizia locale è impegnata con diversi uomini sul cavalcavia di Roverino: per evitare un intasamento di largo Torino e della principale arteria cittadina, gli agenti hanno provveduto a regolamentare gli accessi dirottando il flusso in entrata anche sui ponti Cassini e Doria.