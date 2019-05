Festa della Repubblica, Ventimiglia ricorda Cristian Lorenzi

Ventimiglia. Domenica 2 giugno si rinnova l’appuntamento dedicato a Cristian Lorenzi.

Pasta Fresca Morena e Barbone in Rock organizzano in collaborazione con il Sestiere Burgu il 3° Trofeo in memoria del’amico scomparso. Per il terzo anno consecutivo i gozzi liguri gareggeranno in una regata ad eliminazione che si svolgerà nel tratto di mare antistante al locale Barbone in Rock in Passeggiata Felice Cavallotti 55.

Gli equipaggi saranno formati da quattro vogatori che si sfidano per portare punteggio alla propria squadra e poter scegliere la corsia preferita per il Palio Marinaro che si svolgerà ad agosto. L’equipaggio del Sestiere Burgu è formato da Fausto Ambesi, Adriano Catalano, Mattia Punturiero, Cristian Stoica, Pierre Richard Rosadi.

La gara inizierà alle 17, il percorso è di circa un miglio marino con tre giri delle boe verso il largo e arrivo in direzione terra. Il pubblico potrà assistere dalla riva per tutta la durata della manifestazione. Il Barbone in Rock vi aspetta a fine gara per offrire a tutti un rinfresco. I premi della manifestazione sono messi in palio da Pasta Fresca Morena e Sestiere Burgu.