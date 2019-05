Famiglia, libera circolazione, salute e sport: i valori che Luca Avagnina porta alle Europee 2019

Domenica 26 maggio i cittadini italiani sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti al Parlamento Europeo. Tra i candidati a Bruxelles, nelle fila di Alternativa Popolare spicca il nome del podoiatra sanremese Luca Avagnina.

Il professionista della Città dei Fiori è in corsa insieme alla figlia Silvia Camilla, anche lei podoiatra, per dare vita a un’Europa di centro, moderata, un’Europa non sovranista, basata sui valori della famiglia, della libera circolazione, della salute e ancora dello sport e dell’istruzione.

«Domenica 26 maggio – sottolinea Avagnina – la scelta sarà tra politici, professionisti e cittadini che vogliono cambiare l’Europa in maniera semplice, concreta e reale. Un’Europa da padre in figlio, un’Europa di generazioni diverse ma per il presente e anche per il futuro. Questa è l’Europa in cui crediamo, un’ Europa con i piedi per terra»