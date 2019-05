Sanremo. Lo scorso martedì l’Hotel Belsoggiorno ha ospitato l’evento “Le vie del gusto & della salute” organizzato dal Lions

Matutia Sanremo.

Dedicato ad approfondire il tema diabete, tra gli invitati vi figuravano anche rappresentanti dell’Associazione diabete giovanile ponente – Adgp che hanno colto l’occasione per spiegare cos’è il diabete mellito tipo 1 offrendo anche la testimonianza di un giovane affetto da questa patologia e di un genitore che ha raccontato le difficoltà di una famiglia di affrontare la malattia cronica di un figlio.

«A nome delle famiglie di Adgp – sottolinea la segretaria Efisia Palmas – ringrazio i Lions, il dottor Papa e la signora Sara D’amico per averci supportato e coinvolto in questo loro progetto. Siamo loro riconoscenti per l’interesse dimostrato alla causa diabete. Personalmente, è stata per me una grande emozione poter esprimere cosa prova un genitore di un bambino diabetico che sia esso piccolo o adolescente. Grazie di cuore».