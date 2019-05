Europee 2019, sport e istruzione tra i pilastri del programma elettorale del podoiatra sanremese Luca Avagnina

Sanremo. Sport e istruzione: sono due dei pilastri fondamentali sui cui poggia il programma elettorale di Luca Avagnina, stimato podoiatra sanremese, candidato alle Europee 2019 con Alternativa Popolare.

Non un politico ma un professionista in corsa con la figlia Silvia Camilla per costruire «un’Europa nuova, con i piedi per terra». Un’Europa che ridia slancio anche al benessere della persona impegnandosi a diffondere a una sana cultura dello sport.

«Ho sempre dedicato la mia vita ad aiutare gli sportivi, professionisti o amatoriali, a mantenersi in salute e ad avere una vita soddisfacente – spiega Avagnina – Lo sport è fondamentale e vogliamo portarne concetti e valori in Europa. Vogliamo che sia insegnato fin dalle scuole dell’infanzia, vogliamo diffondere la cultura dello sport per aiutare le persone a mantenersi sani e ad avere una vita felice. Questa è l’Europa in cui crediamo».