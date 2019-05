Europee 2019, la soddisfazione del Pd Bordighera

Bordighera. «Nella giornata di ieri a Bordighera hanno votato per il rinnovo del parlamento europeo 4401 persone, pari al 50,79%. Vogliamo partire da qui nella nostra analisi perché siamo preoccupati da questo disinteresse della cittadinanza nei confronti di queste elezioni, a maggior ragione visto l’incremento dell’affluenza in tutto il continente». A scriverlo è il circolo Pd della Città delle Palme che prosegue:

«Siamo però contenti per il risultato del nostro partito che in un anno, nonostante più di mille votanti in meno, riesce ad incrementare i suoi consensi sia in termini di voti assoluti (da 832 a 882 voti) che in termini percentuali (dal 15,77% al 20,42%) diventando il secondo partito della città dopo la Lega, a cui facciamo i complimenti per la vittoria in città».

«A livello di preferenze, segnaliamo l’ottimo risultato di Giuliano Pisapia, Brando Benifei e Mercedes Bresso che hanno ottenuto rispettivamente 165, 120 e 125 voti; ai primi due un augurio di buon lavoro, all’onorevole Bresso un grazie per l’impegno profuso in campagna elettorale.

Questo risultato dimostra che a livello nazionale il PD è la vera alternativa a questo governo e che, pur non essendo presente in consiglio comunale, anche a livello locale siamo presenti e questo risultato ci sprona a continuare a lavorare per il bene di Bordighera e dei bordigotti».