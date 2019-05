Sanremo. Due nuovi candidati scendono in campo, con la Lega, a fianco di Sergio Tommasini, in lizza per Palazzo Bellevue alle prossime amministrative del 26 maggio. Sono Federica Cozza e Andrea Artioli.

La prima è una responsabile di una struttura socio sanitaria, ha 32 anni e nel suo programma c’è una particolare attenzione verso i diversamente abili e gli anziani con, ad esempio, l’idea di un “asilo” per persone in la con l’età e non più autosufficienti.

di 6 Galleria fotografica presentazione candidati artioli e cozza









Artioli, avvocato 49enne, ha già una passata e significativa esperienza politica nelle file del centrodestra. Tra le altre cose, il candidato, punta il dito contro l’attuale ammistrazione sanremese rea, a suo dire, di essere “sorda e distratta rispetto alla popolazione”. I due candidati sono stati presentati dal commissario provinciale della Lega Alessandro Piana e da quello cittadino, Marco Medlin.