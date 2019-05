Enrico Ioculano: «Senza rimorsi nè rimpianti, auguro ogni bene a Ventimiglia»

Ventimiglia. «Ho chiamato il sindaco Scullino per fargli gli auguri di buon lavoro. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni, che hanno lavorato con passione senza risparmiarsi per la città, assieme a me. Senza rimorsi né rimpianti, auguro ogni bene a Ventimiglia. Sempre grazie a questa Città!».

E’ il commento, a caldo, del sindaco uscente Enrico Ioculano, sconfitto da Gaetano Scullino, neoeletto sindaco di Ventimiglia. Tra le prime telefonate ricevute dal nuovo sindaco, proprio quella di Ioculano che si è complimentato con l’avversario, augurandogli buon lavoro.