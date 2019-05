Ventimiglia. «Scusate se non abbiamo montato un palco enorme ma già ieri sera ci sono stati i Pink Floyd e stasera ci sono i Queen e ci sembrava davvero troppo, quindi ringrazio i Panico Sparso per aver dato la loro partecipazione». Ha esordito così stasera il sindaco uscente e candidato al secondo mandato Enrico Ioculano, alla festa di chiusura della sua campagna elettorale in via Hanbury, facendo riferimento alla serata organizzata ieri dal suo avversario Gaetano Scullino e stasera in piazza del municipio da un terzo candidato alla carica di sindaco, Antonino Falzone.

Cento persone (dati della Questura) hanno applaudito Ioculano, che ha tenuto un breve discorso in cui ha ricordato quanto fatto in cinque anni, ringraziato i suoi collaboratori e sparato a zero sul suo principale avversario: Gaetano Scullino.

di 6 Galleria fotografica Chiusura campagna elettorale Enrico Ioculano









«Oggi chiudiamo la campagna elettorale dove l’abbiamo iniziata e nello stesso modo, dunque con un sorriso – ha aggiunto Ioculano – E’ stata una campagna faticosa ma che abbiamo passato in modo sereno, almeno noi, nonostante i tentativi di denigrare in tutti i modi, anche in modo personale e vergognoso alcune persone individualmente. Perché se si vuole attaccare si attacca l’amministrazione e non alcune persone individualmente: questi sono sistemi che abbiamo già visto e che non ci appartengono. Noi siamo diversi, non siamo quella roba là».

E ancora: «Domenica non si vota per dare poltrone ai carrozzoni, non si vota per dare poltrone ai partiti, ai resuscitati, ai riesumati, si vota per andare avanti sul cambiamento di questa città».



Enrico Ioculano è appoggiato da tre liste, quella del Pd e due civiche: ‘Ventimiglia in movimento’ e ‘Ventimiglia x te’.