Enrico Ingenito “100 x 100 Sanremo Sergio Tommasini sindaco”: «Stop a cantieri aperti nell’ultimo mese di mandato»

Sanremo. Enrico Ingenito candidato alla carica di consigliere comunale nella lista civica “100 x 100 Sanremo Sergio Tommasini sindac0” lancia l’ultimo appello al voto: «È stata una campagna elettorale lunga partita tanti mesi fa. Abbiamo analizzato le problematiche della città Possibilità di scegliere tra due prospettive quella di andare avanti con l’amministrazione Biancheri portandosi dietro tutti i problemi irrisolti, oppure Sergio Tommasini, una persona che ha competenze ed esperienze internazionali e che è in grado di portare delle prospettive per questa città».

«Il mio contributo? Sarà squisitamente tecnico, sono un ingegnere. Sanremo deve essere funzionale e a dimensione dei cittadini e che piaccia anche ai turisti», spiega Ingenito.

«Per quanto riguarda le opere pubbliche -sottolinea Ingenito- sono fondamentali per lo sviluppo di questa città, negli ultimi 5 anni non sono state fatte abbiamo visto qualcosa solo negli ultimi 5 mesi. Gli interventi pubblici vanno programmati. Sanremo è una città attrattiva, vanno fatti concorsi di idee e i progetti devono appartenere a tutti e non solo a un ristretto numero di persone».