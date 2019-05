Elisabetta Dami creatrice di Geronimo Stilton ospite alla rassegna “Cervo in blu…d’inchiostro”

Cervo. Sabato 18 maggio alle 17 a Palazzo Viale (Cervo), Elisabetta Dami – creatrice del topo Geronimo Stilton – propone, insieme alla professoressa Daniela Lauria, “una piacevole chiacchierata fra amici”, in cui la celebre autrice per ragazzi svelerà dieci piccoli segreti di scrittura creativa – con proiezione di diapositive – che possono trasformare ciascuno di noi in un aspirante

scrittore.