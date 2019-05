Elezioni europee, Silvia Malivindi e Angelo Lumelli incontrano la cittadinanza a Ventimiglia

Ventimiglia. Alla Biblioteca Aprosiana di piazza Bassi-Via Cavour, sabato 11 alle 1 in vista delle elezioni europee, si parlerà di Europa e dei nostri territori insieme alla candidata al Parlamento Europeo ventimigliese del Movimento 5 Stelle Silvia Malivindi e il dottor Angelo Lumelli esperto in progetti europei, sarà quindi un’occasione per le imprese e per gli aspiranti amministratori di conoscere la concreta reperibilità dei fondi europei destinati alle nostre terre.

Verrano inoltre affrontati gli aspetti più rilevanti per la vita cittadina quali le possibili modifiche al Trattato di Dublino sull’accoglienza dei migranti e lo sviluppo di politiche transfrontaliere attraverso la Euro-Regione.

Seguirà piccolo rinfresco. Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata!