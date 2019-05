Elezioni europee 2019, comizio di Giorgia Meloni a Genova

Giorgia Meloni a Genova. La presidente di Fratelli d’Italia è attesa venerdì 17 maggio alle 17.30 in piazza Piccapietra (altezza Moody) dove terrà un comizio pubblico in vista delle prossime elezioni europee.

“In Europa per cambiare tutto” è lo slogan scelto dal partito per le votazioni del 26 maggio in nome di un’Europa che sia una confederazione di Stati liberi e sovrani.