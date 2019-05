Elezioni comunali, “spazio candidato” con Luca Garibaldi della Lega di Sanremo

Sanremo. “Spazio candidati” con protagonista il commerciante Luca Garibaldi in lizza con la Lega di Salvini per sostenere l’elezione a sindaco di Sergio Tommasini.

I punti nevralgici del programma portato avanti dal candidato leghista sono strettamente connessi l’uno all’altro. Come spiega nella video intervista condotta da Diego David, per Garibaldi «serve maggiore sicurezza per ridurre la microcriminalità. Questo permetterebbe di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e quindi anche dei turisti.

Questo genererebbe un incremento del turismo, un turismo che non deve essere – sempre secondo il candidato consigliere – più pensato in maniera classica, ma in maniera sostenibile e che metta al centro un nuovo arredo urbano».

Infine inevitabile parlare di rifiuti: «Sul punto della raccolta differenziata questa amministrazione ha sbagliato tutto. Basta sacchetti per strada, vogliamo una raccolta h24. Una migliore qualità della vita percepita dai cittadini diventa volano di sviluppo economico e di benessere, entrambi incentivi per il commercio, l’attività di cui mi occupo da tempo personalmente».

La sua mission? «Vorrei dare voce trasversalmente a tutti i ceti sociali della mia città».

(La ripresa video è del 25 aprile)