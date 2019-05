Elezioni comunali, “spazio candidato” con Daniele Cimiotti di Rilancio e Sviluppo

Nato 67 anni fa ad Ospedaletti, da poco pensionato. Manager di una nota e importante impresa italiana, ha partecipato alla costruzione di grandi opere civili. Chi è il protagonista di questo “spazio candidato”? Daniele Cimiotti, a capo della lista civica Rilancio e Sviluppo. Il candidato sindaco si presenta nella videointervista concessa a Riviera24.it, nella quale affronta anche i principali punti del suo programma elettorale.

Perché ha deciso di candidarsi? Domanda il nostro Diego David. «Il ritorno in pianta stabile mi ha permesso di rendermi conto di come il paese soffrisse di un degrado particolare, spiega Cimiotti. Senza contare il fallimento completo di questi ultimi anni sul fronte delle grandi opere, dal porto al piazzale al mare. Con la mia esperienza ho deciso di entrare in campo, seguendo il suggerimento che mi era arrivato da molti amici».

Continia: «Il nostro programma è corposo ed è sviluppato in tre fasi. Riteniamo che debba seguire le vere esigenze di Ospedaletti. Per prima, la pulizia della città. Poi abbiamo pensato che nei primi 18 mesi si possono fare determinate azioni per sviluppare il vero progetto turistico che vogliamo attuare».

Dove trovare le risorse? «Partiremo dall’aprire un ufficio per poter captare i fondi europei e nazionali. Avvieremo le procedure per arrivare a una gestione diretta della ciclabile e dei parcheggi, quest’ultimi indispensabili per sviluppare Ospedaletti».

Un altro punto fondamentale del suo programma è lo sport: «Se si fanno manifestazioni che attraggono persone, tutti possono lavorare. Noi siamo per manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Vogliamo inserire nuovi eventi che portino gente anche dall’estero».

