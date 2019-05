Elezioni comunali, “spazio candidato” con Artioli (Lega): «Sanremo sia capoluogo»

Sanremo. Ex assessore e consigliere provinciale, avvocato nato nella Città dei Fiori, Andrea Artioli torna sulla scena politica nelle fila della Lega di Salvini, per sostenere la candidatura a sindaco di Sergio Tommasini.

Nello “spazio candidati” di Riviera24, condotto da Diego David, Artioli ripercorre la propria biografia e lancia alcune proposte che vorrebbe vedere realizzate alla prossima amministrazione comunale: «La Lega privilegia l’aspetto della sicurezza e del decoro della città e vuole una polizia municipale che non faccia solo le multe ma che si occupi anche del controllo delle persone, spiega il candidato leghista. Ci vuole un’attenzione maggiore per le frazioni e i quartieri. Si può ottenere ripristinando i rappresentati delle circoscrizioni».

Nonostante Sanremo sia di fatto la terza città più popolosa della Liguria (contando il periodo estivo), per l’avvocato sanremese «non ha sufficiente peso politico». E’ per questo che uno dei punti principali del programma è incentrato sul riconoscimento dello status di capoluogo anche per Sanremo: «Così che lo Stato sia obbligato a ripristinare le amministrazioni periferiche. Non ci arrendiamo alla perdita del tribunale».

(Guarda l’intervista completa nei video di Riviera24.it)