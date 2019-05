Elezioni comunali, “spazio candidato” con Alessio Graglia della Lega

Sanremo. Imprenditore con due locali sul porto, è alla sua prima esperienza in politica. Alessio Graglia, candidato per la Lega alle prossime amministrative del 26 maggio è l’ospite dello “spazio candidato” odierno, condotto da Diego David.

Nella videointervista di Riviera24.it, Graglia spiega le ragioni che lo hanno portato a metterci la faccia: «Ho accolto questa sfida con grande impegno e senso di responsabilità. Credo molto nel candidato sindaco Sergio Tommasini e in tutta la coalizione di centrodestra».

Di cosa ha necessità Sanremo? «C’è bisogno di un nuovo sviluppo della città. Sul versante del commercio, tema a me molto caro, devo constatare che Sanremo in questi ultimi anni si è appiattita. Le manifestazioni sono sempre meno incisive, sopratutto nel periodo estivo. Per aver la possibilità di chiudere la strada, lo scorso anno, i privati si sono dovuti autotassare per sopperire alle mancanze dell’amministrazione comunale. Nella Città dei Fiori ci vuole un’amministrazione più attenta alle esigenze degli imprenditori».

E dal turismo si passa alla sicurezza, punto fondante per la Lega. «Non bastano le telecamere – continua Graglia -, le quali servono solo a vedere il reato una volta commesso. Per noi ci vuole più presenza sul territorio della polizia municipale e per questo vogliamo re-istituire i vigili di quartiere».

