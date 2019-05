Elezioni comunali, Sanremo Attiva presenta i candidati consiglieri

Sanremo Attiva è lieta di invitare i concittadini alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

La presentazione si svolgerà lunedì 6 maggio alle 18.30 presso il “Caleidospazio 36” in

via XX Settembre nr. 36 con la presenza del Sindaco Alberto Biancheri. Sarò l’occasione per far conoscere le candidate e i candidati della nostra lista civica, i punti del programma elettorale che il movimento ha portato all’interno della coalizione del sindaco Biancheri e i contributi che Sanremo Attiva intende portare avanti nel mandato 2019/2024.

Durante la serata saranno proiettate delle immagini che raccontano la storia degli ultimi cinque anni fuori e dentro le istituzioni. Dal lavoro svolto in consiglio comunale alla creazione dello “Spazio Aperto”. L’incontro si concluderà con un rinfresco.