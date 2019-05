Elezioni comunali, Alberto Biancheri in forte vantaggio. Tommasini insegue

Sanremo. Sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Alberto Biancheri (liste civiche e centrosinistra) e lo sfidante principale, Sergio Tommasini in quota Gruppo dei 100 e centrodestra unito?

Dai primi dati che emergono in via semi-ufficiale dai seggi, il primo cittadino uscente sta accumulando un considerevole distacco dal diretto inseguitore.

Da una delle prime sezioni scrutinate del quartiere di San Martino (la numero 48), Biancheri è in vantaggio con 278 preferenze, Tommasini a 194, Arrigoni (M5S) 18, Pezzini (Futura Sanremo) 8, Condò (Sanremo Libera) 3, Tubere 12.

Alla Foce, Biancheri totalizza 286 voti, Tommasini 189, Arrigoni 25, Pezzini 9, Condò 7, Tubere (Città Bene Comune) 4.

Sezione 17 Borgo, dato definitivo: votanti 430, nulle 8, Biancheri 332, Tommasini 155, Arrigoni 12, Pezzini 9, Condò 7, Carpi 0, Tubere 4.

A Baragallo, sezione 24 Biancheri 197, Tommasini 134, Arrigoni 26, Pezzini 10, Condò 5, Carpi 2, Tubere 12.

Nella sezione 46 scuole Pascoli, computo schede: Biancheri 312, Tommasini 167, Arrigoni 25, Pezzini 12, Condo 9, Tubere 11.

In piazza Muccioli, sezione 19: 283 voti per Biancheri, 212 Tommasini, 25 Arrigoni, 5 per Pezzini, 2 per Condò, Carpi 0 e Tubere 4.

+++Quando lo scrutinio è giunto intorno al 10%, Biancheri si sta assestando al 54% dei consensi totali.+++

Sezione 26, Castellazzi-Colombo: 430 votanti, 8 nulle, 222 Biancheri, 142 Tommasini, 26 Arrigoni, 11 Pezzini, 9 Condò, 0 Carpi, 13 Tubere.

Sezione 43 Corso Cavallotti: Biancheri 246, Tommasini 160, Arrigoni 21, Pezzini 14, Condò 1, Tubere 15, Carpi 2.

(Notizia in aggiornamento)