Imperia. Da questa mattina gli imperiesi stanno votando per il rinnovo del parlamento europeo e in 30 località della provincia di Imperia anche per eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali. In mezzo ai cittadini, tra i primi a presentarsi ai seggi c’erano anche gli aspiranti sindaco che si sono fatti immortalare nel momento del voto.

A Sanremo Alberto Biancheri (Alberto Biancheri sindaco, Sanremo al Centro e Avanti Insieme) ha votato alla scuola Nobel accompagnato dal papà 94enne, Sergio Tommasini presso le scuole di San Bartolomeo, Paola Arrigoni (Movimento 5 Stelle) al seggio di via Panizzi, Alessandro Condò (Sanremo Libera) alle scuole “Colombo” di piazza Eroi, Giorgio Tubere (Città bene comune) in via Panizzi, sezione 7, Alberto Pezzini (Futura Sanremo) e Carlo Carpi (Insieme per Sanremo) nei rispettivi seggi.

A Ventimiglia si sono presentati ai rispettivi seggi il sindaco uscente Enrico Ioculano (Enrico Ioculano sindaco, Ventimiglia per te, Pd), l’ex primo cittadino Gaetano Scullino (Scullino sindaco, Ventimiglia nel cuore, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia), Antonino Falzone (Voglia di ricominciare e “Ricominciamo) e Giovanni Ballestra (Ventimiglia riparte).

A Ospedaletti hanno votato il sindaco uscente Paolo Blancardi (Ospedaletti per Tutti) e Daniele Cimiotti (Rilancio e Sviluppo), mentre Valentina Lugarà (ViviAmo Ospedaletti) nel rispettivo seggio.