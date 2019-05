Educazione stradale, prova pratica per bimbi di Vallecrosia e Perinaldo

Vallecrosia. Oggi ai giardini pubblici si è svolta la prova pratica di educazione stradale per i piccoli alunni delle scuole materne di Vallecrosia e Perinaldo. Il corso, durato due mesi, è stato organizzato dalle insegnanti in collaborazione con la polizia locale di Vallecrosia. Alla premiazione dei piccoli provetti ciclisti e alla consegna del patentino di guida erano presenti gli assessori Giuseppe Ierace e Patrizia Biancheri.

Per rendere tutto più realistico, le maestre si sono travestite da anziani pedoni e una di loro ha anche finto un malore per mostrare ai bambini come comportarsi e permettere loro di assistere al soccorso da parte dei volontari della Croce Azzurra.