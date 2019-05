Bordighera. E’ un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 la persona travolta e uccisa da un treno regionale partito da Ventimiglia alle 5,12 e diretto a Genova.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Ponente Emergenza, la polizia ferroviaria e i carabinieri. Al momento risulta ancora impossibile procedere a una identificazione, in quanto la testa del giovane è rimasta maciullata nel violento impatto. Per dare un nome alla vittima, gli agenti della polizia scientifica hanno acquisito le impronte digitali in modo da verificare se si tratta di persona nota alle forze dell’ordine.

di 10 Galleria fotografica Dramma sui binari a Bordighera









La circolazione dei treni è andata a rilento – la cosiddetta “marcia a vista” – fino alle 9.10 circa.