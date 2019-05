E’ tempo di premi per la Sanremese con i trofei del club “Irriducibili”

Sanremo. E’ tempo di premi in casa Sanremese. Alle 18 di mercoledì 15 maggio (domani) presso lo stadio Comunale verranno assegnati tre riconoscimenti ad altrettanti calciatori biancoazzurri matuziani.

Il primo è il “2° Trofeo Luca Colangelo” per il miglior giocatore. C’è poi il “2° Trofeo Giancarlo Costantini” per il miglior giovane. In ultimo, ma non in ordine di importanza, il “Trofeo Bomber” che verrà assegnato a Daniele Molino, capocannoniere della Sanremese con 12 retti all’attivo questa stagione. L’evento di domani è organizzato dal “Irriducibili Club Sanremo”.