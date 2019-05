Ventimiglia. Ricerche in corso per uno straniero, forse un giovane nigerano, dato per disperso e che si teme possa essere annegato.

Un gruppo di stranieri stava litigando nei pressi del “Sirenetta davanti ai giardini pubblici, ” sulle spiagge di Ventimiglia, quando ad un certo punto uno di loro ha iniziato a correre e gli altri lo hanno inseguito.

All’improvviso l’uomo si è buttato in acqua alla foce del fiume Roja ed è stato inghiottito dalle onde.

Tre ragazzi libici hanno cercato di gettarsi in acqua ma hanno dovuto, convinti dal gestore di un locale a cambiare punto, essendo quello da cui si volevano lanciare troppo pericoloso..

Alla Marina San Giuseppe è arrivata anche una parente del presunto annegato che ha accusato un malore.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco con la squadra nautica, Guardia costiera, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Sorvola la zona l’elicottero Drago del 115.

Presente anche il neo sindaco della Città di Confine Gaetano Scullino.