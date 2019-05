Don Bosco Vallecrosia Intemelia, sesto posto per i 2006 al Torneo Academy Sporting Cesate

Vallecrosia. Dopo il brillante terzo posto raggiunto al torneo Fc Torino Academy disputatosi allo Zaccari il 13/14 aprile, classificandosi alle spalle di Asdg Centallo 2006 e Asd Boves Mdg Cuneo, gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino F.C. Academy, hanno confermato il buon momento raggiungendo un buon sesto posto su quindici partecipanti al torneo Fc Torino Academy di Cesate svoltosi nel fine settimana di Pasqua.

La vittoria finale è andata ai padroni di casa dello Sporting Cesate, mentre i ragazzi allenati da Luca Soncin hanno disputato un buon torneo il cui livello è stato sicuramente superiore rispetto a quello disputato tra le mura amiche.

«Dopo la sfilata e la presentazione delle squadre è iniziato il torneo – fa sapere la società biancorossa – Al torneo hanno partecipato 15 squadre suddivise in tre gironi formati da cinque squadre. E’ stata un’esperienza importante per i nostri ragazzi. Nota di merito per Emilio Consalvo andato a segno ben cinque volte durante i due giorni di gioco».