Don Bosco Vallecrosia Intemelia, quinto posto per i 2006 al torneo di Roquebrune

Vallecrosia. Dopo aver partecipato al torneo Fc Torino Academy di Cesate svoltosi nel fine settimana di Pasqua, gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, hanno partecipato, nel giorno di Pasquetta, al torneo di Roquebrune.

In Francia i ragazzi hanno conseguito un onorevole quinto posto cedendo ai quarti di finale per 2-0 al Villefranche Saint Jean Beaulieu, poi vincitori del torneo, ma vincendo poi le partite della fase di consolazione. Un’altra soddisfazione per i ragazzi allenati da Luca Soncin.