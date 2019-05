Vallecrosia. Dopo aver partecipato al torneo Fc Torino Academy di Cesate svoltosi nel fine settimana di Pasqua e al torneo di Roquebrune a Pasquetta, gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, hanno partecipato nella festività del 25 aprile al Memorial Canetto a Ceriale dove si sono piazzati al settimo posto su dieci partecipanti. Soddisfazione inoltre per il giovane biancorosso Tommaso Salvaterra che è stato inserito nella top 9 del torneo.

Invece nella giornata del 1 maggio hanno ottenuto un altro bel risultato al torneo di Millesimo dove la squadra, trascinata da un Mattia Crupi autore di 4 gol, ha raggiunto un ottimo secondo posto cedendo soltanto in finale. Bella prestazione di squadra che ha permesso di lasciare alle spalle in classifica avversari prestigiosi, come il Vado FC 1913, al fine di una partita gagliarda durante il girone eliminatorio che si è concluso con il primo posto e il diritto a disputare la finale, poi persa contro i piemontesi del Fossano. Un’altra soddisfazione per i ragazzi allenati da Luca Soncin.

«Periodo ricco di impegni che ci ha permesso di dare spazio a tutti i 21 ragazzi della rosa e arricchito da risultati sportivi in linea con le aspettative – dichiara mister Luca Soncin – Dopo l’impegno di domenica 5 maggio alla XV Coppa Primavera – Città di San Bartolomeo al Mare, faremo una pausa di 20 giorni per poi riprendere il 25/26 maggio con il 29° Torneo Città di Cairo Montenotte e il successivo rush finale di giugno dove i ragazzi saranno impegnati in altre quattro manifestazioni».