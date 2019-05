Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Giovinazzo: «Abbiamo fatto esordire allievi in prima squadra»

Vallecrosia. «Sono molto soddisfatto del lavoro svolto quest’anno, abbiamo fatto esordire due 2003 e tre 2002 in prima squadra – afferma il responsabile delle squadre Allievi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia Simone Giovinazzo – Sono molto contento per il risultato raggiunto dai nostri ragazzi Giovinazzo, Andrenacci, Boussana, Vitalone e Mariuccia, anche se altri allievi, a mio parere, avrebbero meritato di esordire in prima squadra. Sono comunque molto orgoglioso di loro e fiero di essere stato al fianco di questi giovani talenti».

Cinque giovani calciatori del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, hanno infatti giocato domenica contro l’Altarese per l’ultima partita del campionato di Prima Categoria, la 26esima giornata del girone A, dando il meglio di se stessi, anche se alla fine è finita 2 a 4 per gli ospiti.

«Vorrei ringraziare la società, i dirigenti Agostino, Vitalone e Miccio, che hanno seguito la squadra a 360 gradi, per il lavoro svolto durante l’anno e soprattutto Nicola Aurisano che ha fatto un percorso straordinario con i ragazzi, grazie al quale sono migliorati e cresciuti. A inizio estate ho chiesto a Nicola la sua disponibilità per seguire gli allievi, sono riuscito a convincerlo e ora sono molto contento del risultato. E’ un bravo tecnico e una bellissima persona. E’ riuscito a creare un bel rapporto con i giovani ai quali alla fine ha insegnato, oltre al calcio, anche i valori della vita – dichiara Giovinazzo – Sono davvero soddisfatto perché domenica cinque dei nostri ragazzi hanno mostrato prestazioni ottime in prima squadra. Complimenti a tutti!».