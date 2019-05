Domenica camminata Lions da Sanremo e Taggia contro il diabete

Sanremo e Taggia. Domenica 19 maggio i Lions Club di Bordighera Host e Bordighera Ottoluoghi, L.C. Sanremo Host e Sanremo Matutia e il L.C. Arma e Taggia organizzano la passeggiata non competitiva dal titolo “In movimento per la salute – Se ti muovi il diabete si ferma” con screening gratuiti della glicemia, a Sanremo e a Arma di Taggia.

L’evento è per promuovere la lotta contro il diabete. I Lions Club di tutto il mondo hanno scelto il diabete come la principale causa umanitaria per il futuro. Il diabete è un’epidemia globale che colpisce un numero sempre maggiore di uomini, donne e bambini di tutto il mondo. Nei paesi industrializzati il diabete è la principale causa delle malattie cardiovascolari, della cecità, dell’insufficienza renale e dell’amputazione degli arti inferiori. Si prevede che, entro il 2045, 629 milioni di adulti saranno diabetici.

L’obiettivo strategico dei Lions è ridurre la diffusione del diabete e migliorare qualità di vita dei diabetici. Tra i metodi consigliati per ridurre il diabete è il movimento. Infatti l’attività fisica, contribuisce a tenere sotto controllo la glicemia, ed è stato dimostrato che fare delle attività fisiche con costanza, aiuta a migliorare pressione, colesterolo, stress, depressione.

La camminata partirà da Sanremo, presso i giardini Chierotti, alle 9.30. Arrivo situato ad Arma di Taggia in piazzale Chierotti.

Sul piazzale di Pian di Nave nei pressi dei Giardini dedicati a Tiziano Chierotti sarà allestito un gazebo per effettuare il controllo Glicemico. Un altro gazebo sarà allestito anche a Arma di Taggia nel piazzale Chierotti. Gli screening della glicemia saranno gratuiti ed eseguiti da medici professionali. Sarà predisposto un servizio di sicurezza lungo il percorso (Rangers d’Italia, Protezione Civile Sanremo, Protezione Civile di Taggia, Croce Rossa Sanremo e Arma, Croce Verde Arma di Taggia), oltre ai soci Lions e Leo che parteciperanno come assistenti alla camminata. Ci saranno tappe di ristoro “area Verde Melvin Jones (vicino al Bar “La Vesca”) e lungo la pista ciclabile in zona Bussana.

Nei due punti di sosta, i Lions metteranno a disposizione delle bottigliette d’acqua. All’arrivo i partecipanti troveranno focaccia, sardenaira e canestrelli. Prima di concludere la manifestazione, saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti alla “Camminata contro il Diabete”, delle interessanti pubblicazioni, messe a disposizione da Banca Caige. Per il ritorno si ringrazia la direzione di Riviera Trasporti, nella persona del Direttore Generale Sandro Corrado, per aver messo a disposizione un Bus riservato, ai partecipanti della camminata, con partenza dalla vecchia stazione di Arma e arrivo a Sanremo all’autostazione di Piazza Colombo. Si ringraziano anche i supermercati “Conad” che hanno aderito all’iniziativa. Un evento che ha coinvolto molte associazioni e che dimostra quanto sia importante promuovere la conoscenza e la lotta al Diabete. I Lions con le loro iniziative, non solo locali e nazionali, ma a livello mondiale, cercano di sensibilizzare, quanti sono attaccati dalla malattia e non lo sanno. Numerose sono le iniziative gratuite con screening sul diabete, osteoporosi, ambliopia dei bambini e prevenzione del glaucoma, che i Lions organizzano in tutta la provincia con gazebi e mezzi polifunzionali, perchè “dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”

Il percorso è di 8 km (partenza da Sanremo che si trova al km 6 della pista ciclabile e arrivo a Arma di Taggia al km 14). è possibile anche fare la colazione, ricordarsi di comunicare ai medici che effettueranno lo screening della glicemia, l’ora di inizio per vedere se la glicemia rientra nei limiti postprandiali.