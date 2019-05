Domenica 18 maggio pulizia delle spiagge libere in tutti i Comuni dell’Imperiese

Imperia. Sabato 18 maggio alle 9,30 in tutti i Comuni rivieraschi della Provincia di Imperia si svolgerà l’evento di pulizia delle spiagge libere più grande di tutta Italia per estensione e numero di partecipanti.

Ogni Comune ha aderito all’evento, coordinato dal comitato m’IMporta e dalle Capitanerie di Porto di Imperia con il patrocinio della Regione e della Provincia e con la collaborazione dell’azienda trasporti RT e delle aziende per il servizio di igiene urbana.

L’evento avrà come hashtag #plasticfreeGC, per promuovere la specifica iniziativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera sul tema dell’inquinamento marino.

Inoltre la manifestazione è iscritta anche quest’anno al sito di Surfrider Foundation e indicata come giornata annuale di pulizia europea “Let’s Clean Up Europe” (European Clean-up Day).

A Sanremo il punto di ritrovo è previsto presso la rotonda di Pian di Nave alle 9:30 dove sarà possibile registrarsi, ritirare il materiale per la pulizia (guanti e sacchetti) e organizzare i gruppi di raccolta.

A Bordighera l’appuntamento è, sempre alle 9,30, presso i bagni Kursaal. Alle 12 è previsto un rinfresco per tutti i volontari. La ditta Docks Lanterna Spa fornirà il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti.

A Ventimiglia, invece, l’appuntamento è alle 9 presso il Belvedere del Resentello.

PARTECIPA ALL’EVENTO PERCHE’ ESISTE UN SOLO GRANDE MARE, IL NOSTRO.