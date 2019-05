Domani l’aperitivo di chiusura campagna elettorale di Futura Sanremo

Sanremo. “Con nostra grande soddisfazione, è stata molta l’affluenza per l’aperitivo organizzato da Nicholas Rosas candidato consigliere per Pezzini Sindaco, al bar Montecalvo di Poggio”, lo scrive il gruppo Futura Sanremo, in corsa alle amministrative 2019 della Città dei Fiori con il candidato a sindaco Alberto Pezzini.

Domani sera, dalle 19 in poi, il gruppo invita i cittadini all’aperitivo di chiusura della campagna elettorale a Portosole al Moloakka.

Presente naturalmente Pezzini che sarà disponibile per ogni delucidazione.