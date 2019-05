Dolceacqua, via libera della giunta alla costruzione di un’edicola votiva dedicata alla “Madonna del Cammino”

Dolceacqua. Buone notizie per i devoti mariani, turisti o residenti che siano. La giunta comunale ha dato il “via libera” per la realizzazione di un’edicola votiva dedicata alla “Madonna del Cammino”. Verrà collocata in località “La Colla” nei pressi della strada provinciale 70 e dell’Alta Via dei Monti Liguri.

Si tratta di una piccola costruzione che deve proteggere l’immagine della Madonna. Avrà dimensioni limitate, con la superficie coperta inferiore al metro quadro. Sarà fatta con i materiali tradizionali del luogo, tra i quali la pietra. Collegherà idealmente due tratti dell’Alta Via interrotti dalla strada.