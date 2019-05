Dolceacqua, lunedì l’ultimo consiglio comunale del mandato “Gazzola bis”

Dolceacqua. Si terrà lunedì prossimo 6 maggio l’ultimo consiglio comunale del mandato “Gazzola bis”. L’assise avrà inizio in municipio alle 19. L’attuale sindaco, che si è ricandidato, nel caso di elezione, sarebbe al suo ultimo mandato.

Questo l’ordine del giorno del consiglio comunale

-Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

-Ragioneria e bilancio ratifica della variazione al bilancio di previsione disposta in via d’urgenza dalla giunta comunale con prowedimento n. 50 del 5.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, adottata ai sensi e per gli effetti degli articoli 42 e 175 del tuel.

-Ragioneria e bilancio approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000.

-Comunicazione del sindaco contributo a| comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale decreto del ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1. commi 107-114. legge 30 dicembre 2018, n. 145.

-Servizi sociali e assistenziali convenzlone per la gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale n. 1 val Nervia approvazione Ats n. 2 val Ne