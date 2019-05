Dolceacqua, due appuntamenti per la Festa popolare

Dolceacqua. Per domenica 2 giugno si annunciano due appuntamenti di Festa popolare.

Infatti a partire dalle 15 nella centrale piazza Garibaldi è in programma il concerto di musica e ballo occitano con il gruppo Balbosco. Non mancherà la degustazione di prodotti locali per il ristoro dei ballerini e accompagnatori.

Alle 21 presso il vicino cinema Cristallo ci sarà la proiezione del film “Le grand bal d’Europa” di Laetitia Carton ( sottotitolato in italiano), ha conseguito un ottimo successo nella sezione “documentari” al recente Festival di Cannes. «Buon divertimento!!!» – afferma Eduardo Raneri.