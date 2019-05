Dolceacqua, disponibile il bando del concorso di poesia dialettale “Giannino Orengo”

Dolceacqua. Il Comune, in collaborazione con il Centro Culturale Ricreativo, promuove per l’anno 2019 la 14° edizione del premio letterario di poesia dialettale “Giannino Orengo”, che ha cercato con successo di recuperare, mantenere e valorizzare attraverso l’uso del “dialetto” le ataviche tradizioni e le antiche “culture” del nostro entroterra.

Per la spedizione del cartaceo dovranno essere inviate due copie dattiloscritte della poesia, di cui solo una contenente il nome e il cognome dell’autore, il suo indirizzo, il numero di telefono o di cellulare, possibilmente l’indirizzo e-mail e la firma autografa in calce, in fondo (Per i minorenni dovrà apparire anche la firma del Genitore o Patria Potestà).

Le poesie dovranno essere inviate presso il Comune di Dolceacqua, in Via Roma 50 – Cap 18035, all’attenzione del Ref. al Centro Culturale del Comune di Dolceacqua, entro e non oltre, il 20 Luglio 2019 ( fa fede il timbro postale ). Le poesie potranno essere inviate anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@culturadolceacqua.it In allegato il bando di concorso in lingua italiana e francese.

BANDO PREMIO GIANNINO ORENGO 2019

BANDO PREMIO GIANNINO ORENGO IN FRANCESE 2019