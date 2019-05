Diano San Pietro, alla scuola primaria la pre selezione del concorso internazionale per olio biologioco

Diano San Pietro. Avvicinare i bambini alla cultura dell’olio ligure è una delle finalità dell’associazione O.A.L.

E nella scuola primaria a Diano San Pietro, nei giorni scorsi, si è svolta la premiazione per la pre selezione di un importante concorso internazionale per olio biologioco: Biol.

«In ogni regione italiana e anche in alcuni paesi esteri – spiega il coordinatore dell’evento Gino Saguato – si pre selezionano olii biologici, per poi inviarli a Bari, dove ha avuto luogo il concorso vero e proprio. Nella scuola di Diano San Pietro sono stati preparati i bambini della quinta elementare con due lezioni ad hoc tenute da Gelone Igino, presidente dell’associazione O.A.L e da Gamba Patrizio, assaggiatore del gruppo e membro della giuria del Biol a Bari. Una volta diventati piccoli assaggiatori, hanno potuto valutare gli olii migliori.

Sono stati molto attenti e professionali, segno che, se si insegnano cose interessanti e coinvolgenti, l’attenzione sale. I prodotti del nostro territorio sono certamente un veicolo importante per legare i giovani alle tradizioni e ai preziosi prodotti della nostra terra, le maestre sono state eccezionali come sempre, in questa scuola di eccellenza arrivano bambini da tutto il dianese perchè qui i metodi di insegnamento sono eccezionali».

L’Amministrazione di Diano San Pietro, guidata dal sindaco Claudio Mucilli, con la collaborazione dell’assessore Nives Bonavera, ha seguito tutto il percorso per giungere a questa importante giornata. L’azienda olivicola ligure premiata dai bambini è: Tera de Prie di Aurigo.

In questo ambito l’associazione Panel O.A.L. ha dato il premio Marco Cotta, assaggiatore storico che si è prestato con grande impegno per la divulgazione dell’olivicoltura ligure, al presidente della cooperativa olivicola di Sarzana.