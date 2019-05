Diano Marina, il vice sindaco: «Soddisfatto per l’elezione di Alberto Cirio, amico della nostra città»

Diano Marina. «Esprimo grande soddisfazione per l’amico Alberto Cirio, diventato presidente della Regione Piemonte. Alberto Cirio oltre ad essere un uomo molto legato al suo territorio è anche un amico e assiduo frequentatore di Diano Marina, dove viene ogni estate in vacanza con la famiglia. Auguro a Alberto un buon lavoro, in attesa di incontrarlo presto nella isola pedonale di Diano Marina» queste le parole del vice sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.