Diano Marina, il centro congressi sul “molo delle tartarughe” all’esame di Federalberghi

Daino Marina. Il progetto del Cento Congressi è stato illustrato da Federalberghi a tutti i presidenti di zona della provincia di Imperia.

“Si tratta di un’opera fondamentale per rilanciare il turismo e soprattutto per favorire la destagionalizzazione – osserva Americo Pilati, presidente provinciale di Federalberghi – tutta la nostra categoria è favorevole alla sua realizzazione. Avere la possibilità di svolgere convegni, manifestazioni, spettacoli anche concomitanti utilizzando sale diverse – grazie alla flessibilità della struttura – è una grande opportunità per la città di Diano Marina e per tutti gli operatori economici del Golfo”.

“Tutto quello che può servire – aggiunge Americo Pilati – per portare gente e far conoscere Diano e la Riviera va bene e soprattutto non ci sembra che l’impatto ambientale sia cosi devastante come viene definito. Il progetto realizzato dal Comune con finanziamento della Regione prevede una struttura da 450 posti nell’area del molo delle Tartarughe e dovrebbe essere pronto entro un anno”.

Il tema, oggetto di numerose polemiche, sarà oggetto di un consiglio comnunale monotematico in programma per la giornata di mercoledì 29 maggio.