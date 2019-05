Diano Marina, decoro urbano: scattano i controlli da parte della polizia locale

Diano Marina. Dopo la recente approvazione in Consiglio comunale dell’ultima stesura del regolamento sul Decoro Urbano, sono scattati in questi giorni i controlli da parte della polizia locale dianese. A seguito a una prima ricognizione sono stati elevati otto verbali di violazione a commercianti del centro storico che non avevano rispettato la normativa.

Tutti quanti esponevano la merce al di fuori degli spazi consentiti. In questi casi le reiterate violazioni comporteranno anche provvedimenti di revoca delle concessioni. Tutto ciò nasce dall’esigenza di regolamentare l’utilizzo degli spazi pubblici dando decoro e ordine al centro storico della città.

Durante l’ispezione un esercizio di souvenir è stato chiuso, in quanto non era allacciato alla corrente elettrica e, pertanto, non era in grado di emettere scontrini fiscali né di garantire la dovuta sicurezza e igiene degli ambienti commerciali adibiti al pubblico.

Gli accertamenti sono stati finalizzati anche al rispetto delle normative sui luoghi di lavoro. In particolare sono in fase di accertamento le posizioni giuridiche di alcuni lavoratori stranieri.

Durante l’ultimo ponte di aprile, sono stati inoltre intensificati i controlli sulla circolazione stradale al fine di favorire la fluidità del traffico in sicurezza. In totale sono state accertate 52 violazioni alle nonne del CdS e decurtati 5 punti sulle patenti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.